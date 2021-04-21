Мэрия Петрозаводска пытается купить 43 квартиры для детей-сирот

Продать жилое помещение могут как юридические, так и физические лица, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация карельской столицы объявила аукционы по приобретению благоустроенных жилых помещений. Квартиры планируется предоставить для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. К участию в них приглашают физических и юридических лиц.

На электронной площадке «РТС-тендер» объявлены 38 аукционов по приобретению однокомнатных благоустроенных квартир, общей площадью не менее 28 кв.м. Срок окончания приема заявок – 26 апреля 2021 года. Кроме того, объявлены ещё четыре аукциона по приобретению однокомнатных благоустроенных квартир, общей площадью не менее 25 кв.м. Срок окончания приема заявок на участие – 29 апреля 2021 года.

Аукционы по приобретению жилых помещений проводятся в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Для физических лиц (собственников жилых помещений) Администрация разработала памятку о порядке участия в закупках жилых помещений. Ознакомиться с ней можно на сайте администрации Пентрозаводска.

Всего в 2021 году администрации необходимо приобрести для детей-сирот 43 жилых помещения.