12:50, 23 Сентября 2019
Власти Петрозаводска выставили на аукционы 34 участка для нестационарной торговли
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Администрация столицы Карелии объявила аукционы на размещение 34 нестационарных торговых объектов на территории города.
Победители получат право на размещение киосков для продажи газет и журналов, выпечки, цветов и других видов продукции.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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