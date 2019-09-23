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Новости. Общество
12:50, 23 Сентября 2019
фото: © Архв ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель

Власти Петрозаводска выставили на аукционы 34 участка для нестационарной торговли

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Администрация столицы Карелии объявила аукционы на размещение 34 нестационарных торговых объектов на территории города.

Победители получат право на размещение киосков для продажи газет и журналов, выпечки, цветов и других видов продукции.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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ники
2019-09-23 15:21:17
На той недели мэрия бойко рапортовала о ликвидации мест несанкц . торговли , а вчера проезжая через перекрёсток Ленина-Антикайнена увидел бойкую несанкц. торговлю . Так с кем и где мэрия борется , так не понял .
Leopol'd
2019-09-23 14:44:36
Ага... Люди потратят я. Через пару лет мэрия усомнится в дизайне ларька, потребуется поставить новый. А ещё через пару лет объявит ларёк незаконной постройкой и потребует демонтировать. Т. е. предприниматель будет все доходы вкладывать в фантазии чиновников. Ждём "идущих на убытки".
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