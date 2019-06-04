Власти Петрозаводска выставили на продажу старый понтонный мост из Соломенного

Администрация Петрозаводска ищет покупателя на старый понтонный мост, прежде соединявший берега в Соломенном.

Администрация столицы Карелии планирует продать на аукционе понтонный мост, который связывал два берега микрорайона Соломенное и был демонтирован в 2017 году.

Согласно конкурсной документации начальная цена продажи составляет 1,4 млн рублей.

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии"