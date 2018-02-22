Власти Петрозаводска выставили на торги здания спортшколы и молодежного центра

В Петрозаводске на аукцион выставлены нежилые здания, расположенные по адресам: ул. Парковая, д.33а и ул. Трудовых резервов, д.5.

Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту решения Петросовета об изменениях в плане приватизации.

Здание на Парковой ранее эксплуатировалось МОУ ДО "ДЮСШ №6", а в постройке на улице Трудовых резервов располагался молодежный центр "Смена", пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".

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