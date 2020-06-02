Власти Петрозаводска преобразят 30 дворов города (ФОТО)

В Петрозаводске благоустраиваются более 30 дворовых территорий, сообщили в администрации города.

Специалисты комитета ЖКХ на всех этапах следят за тем, чтобы выполняемые работы соответствовали решению, принятому на общем собрании собственников помещений.

На территории Петрозаводска продолжается благоустройство дворов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Подрядные организации работают на 33 объектах.

Так, во дворе многоквартирного дома № 6А по улице Антонова ремонтируется проезд, идет устройство автостоянки. Ранее был уложен асфальт у входов в подъезды и снесены деревья.

Благоустройство двора ведется в строгом соответствии с решением общего собрания собственников помещений.

В мэрии отметили, что до середины августа планируется выполнить ремонт асфальтового покрытия, устройство автомобильной парковки, установку урн и скамеек, освещение дворовой территории и удаление деревьев.

Общая стоимость работ составит 1 601 092 рубля. Из бюджета на благоустройство дворовой территории указанного дома выделено 1 519 902 рубля.