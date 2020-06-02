Власти Петрозаводска преобразят 30 дворов города (ФОТО)

В Петрозаводске благоустраиваются более 30 дворовых территорий, сообщили в администрации города.
Специалисты комитета ЖКХ на всех этапах следят за тем, чтобы выполняемые работы соответствовали решению, принятому на общем собрании собственников помещений.
На территории Петрозаводска продолжается благоустройство дворов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Подрядные организации работают на 33 объектах.
Так, во дворе многоквартирного дома № 6А по улице Антонова ремонтируется проезд, идет устройство автостоянки. Ранее был уложен асфальт у входов в подъезды и снесены деревья.
Благоустройство двора ведется в строгом соответствии с решением общего собрания собственников помещений.
В мэрии отметили, что до середины августа планируется выполнить ремонт асфальтового покрытия, устройство автомобильной парковки, установку урн и скамеек, освещение дворовой территории и удаление деревьев.
Общая стоимость работ составит 1 601 092 рубля. Из бюджета на благоустройство дворовой территории указанного дома выделено 1 519 902 рубля.
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