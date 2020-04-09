890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Владелец цветочного магазина в Петрозаводске начал раздавать горожанам цветы из-за отсутствия спроса (ФОТО) 1
Сегодня 06:30
Первая в этом году тройня родилась в Карелии 1
09.04.2020 18:40
"Когда бахнула история с коронавирусом, стало понятно, что нормально пережить весну не получится" 9
09.04.2020 16:11
Бизнес находится на пороге катастрофы из-за коронавируса, считает депутат в Карелии 3
09.04.2020 17:03
Задержанный по подозрению в избиениях заключенных экс-начальник колонии Карелии вину не признает 11
09.04.2020 15:07

Власти Петрозаводска за день проверили 40 гостиниц и отелей на соблюдение карантинных мер

Новости. Общество
10:09, 10 Апреля 2020
фото: © shutterstock
Загрузка...

В городе проходят рейды по соблюдению предприятиями ограничительных мероприятий в условиях профилактики распространения коронавируса, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Специалисты администрации продолжают контролировать работу предприятий потребительского рынка в части организации необходимых мер по обеспечению максимальной безопасности граждан.

В четверг было обследовано также более 40 гостиниц и отелей. Посещенные предприятия соблюдают требования распоряжения главы Карелии.

В случае, если вы стали свидетелями нарушения распоряжения главы республики, информацию можно сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051. 

Ранее сообщалось, что постояльцев гостиниц и турбаз в Карелии проверят, нет ли у них симптомов коронавируса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2020, 10:59
Военнослужащим по контракту увеличили денежные компенсации на жилье
03.04.2020, 11:18
Житель Карелии привлек внимание правоохранителей фотографиями в соцсети
04.04.2020, 13:36
В Петрозаводске выявлены 163 человека, общавшиеся с условно заболевшим коронавирусом депутатом (СРОЧНО)
04.04.2020, 10:00
Еще один житель Карелии госпитализирован с подозрением на коронавирус (СРОЧНО)
04.04.2020, 15:48
Предприниматель Петрозаводска: что ждет страну и бизнес после эпидемии
05.04.2020, 15:50
Парфенчиков рассказал, почему в Карелии не вводят режим ЧС

Аналитика

09.04.2020 15:19
Капитал
"Из-под нас вышибли все, что было, и ничего не дали взамен" 5
Генеральный директор туристической базы Карелии рассказал, как государство "помогает" бизнесу в условиях кризиса.
"После каждой операции нейрохирург должен сказать: "Я сделал все, что мог" 8
09.04.2020 14:40
"Победим и эту заразу коронавирусную" 7
08.04.2020 17:09
"Дистант – это не учеба!" 2
07.04.2020 14:49
Счет заразившимся открыт 6
06.04.2020 12:16
Вся аналитика

Медиа

Петрозаводск на самоизоляции
Новое
Сегодня 09:46
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»