Власти Петрозаводска за день проверили 40 гостиниц и отелей на соблюдение карантинных мер

В городе проходят рейды по соблюдению предприятиями ограничительных мероприятий в условиях профилактики распространения коронавируса, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Специалисты администрации продолжают контролировать работу предприятий потребительского рынка в части организации необходимых мер по обеспечению максимальной безопасности граждан.



В четверг было обследовано также более 40 гостиниц и отелей. Посещенные предприятия соблюдают требования распоряжения главы Карелии.



В случае, если вы стали свидетелями нарушения распоряжения главы республики, информацию можно сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.

Ранее сообщалось, что постояльцев гостиниц и турбаз в Карелии проверят, нет ли у них симптомов коронавируса.