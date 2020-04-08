Постояльцев гостиниц и турбаз в Карелии проверят, не ли у них симптомов коронавируса

Сотрудники полиции, Роспотребнадзора и других органов власти Карелии проверят гостиницы, турбазы и другие средства размещения туристов, чтобы выяснить, нет ли среди них заболевших коронавирусом.

Об этом сообщило Управление по туризму Республики Карелия.

"С 9 по 10 апреля в рамках работы штабов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции администрации муниципальных образований с привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия или полиции обследуют коллективные средства размещения для проверки…наличия (отсутствия) граждан с респираторными симптомами заболевания, обеспечения средствами индивидуальной защиты работников, находящихся на рабочем месте", - говорится в сообщении. Кроме того, будет проверяться соблюдение требований и ограничений, установленных распоряжением главы Карелии в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги коллективных средств размещения. В чем заключаются эти требования, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".