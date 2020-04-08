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Постояльцев гостиниц и турбаз в Карелии проверят, не ли у них симптомов коронавируса

Новости. Общество
10:48, 09 Апреля 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Сотрудники полиции, Роспотребнадзора и других органов власти Карелии проверят гостиницы, турбазы и другие средства размещения туристов, чтобы выяснить, нет ли среди них заболевших коронавирусом.

Об этом сообщило Управление по туризму Республики Карелия.

"С 9 по 10 апреля в рамках работы штабов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции администрации муниципальных образований с привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия или полиции обследуют коллективные средства размещения для проверки…наличия (отсутствия) граждан с респираторными симптомами заболевания, обеспечения средствами индивидуальной защиты работников, находящихся на рабочем месте", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет проверяться соблюдение требований и ограничений, установленных распоряжением главы Карелии в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги коллективных средств размещения.

В чем заключаются эти требования, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-04-09 12:44:50
В сложившихся условиях это нужно было делать постоянно, поздно спохватились!
новый
2020-04-09 12:04:34
Давно пора турбазы и гостевые дома зачистить. Заодно тамошних барыг проверить на предмет уплаты налогов.
Гость
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