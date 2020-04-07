Власти Петрозаводска за два дня проверили более 100 магазинов в целях профилактики коронавируса

Информация о нарушителях направляется в правоохранительные органы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Рейды по соблюдению торговыми точками ограничительных мероприятий в условиях профилактики распространения коронавирусной инфекции проводятся ежедневно.



В понедельник и во вторник было выборочно обследовано более 100 магазинов.

Основная часть предприятий общественного питания, бытового обслуживания и магазинов непродовольственных товаров приостановила свою деятельность, многие хозяйствующие субъекты предлагают товары и услуги дистанционным способом, в том числе на условиях доставки.

В случае, если вы стали свидетелями нарушения распоряжения Главы республики, информацию можно сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051. Оперативные дежурные передадут сведения в правоохранительные и надзорные органы.

Напомним, создана торговая интернет-площадка "Сделано в Карелии" для помощи местному бизнесу на карантине.