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Власти Петрозаводска заявили о росте инвестиций в 2021 году

Новости. Экономика
09:38, 03 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Пресс-центр мэрии столицы Карелии сообщил, что по итогам первого квартала в Петрозаводске вырос объем инвестиций.

В первом квартале этого года объем вложений в основной капитал предприятий и организаций Петрозаводска составил 1,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос в 1,5 раза. Если сопоставить полученный объем инвестиций с первым кварталом 2019 года, рост показателя составит 25,2%. Об этом информирет пресс-центр петрозаводской мэрии со ссылкой на данные территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия.

В мэрии сообщили, что финансирование инвестиций в основной капитал предприятий и организаций осуществлялось в основном за счет собственных средств — 67,2% от общего объема. Доля бюджета в привлеченных средствах составила 18,1%.

Ранее был опубликован рейтинг районов Карелии по росту инвестиций в экономику.

 

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