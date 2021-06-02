Власти Петрозаводска заявили о росте инвестиций в 2021 году

Пресс-центр мэрии столицы Карелии сообщил, что по итогам первого квартала в Петрозаводске вырос объем инвестиций.

В первом квартале этого года объем вложений в основной капитал предприятий и организаций Петрозаводска составил 1,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос в 1,5 раза. Если сопоставить полученный объем инвестиций с первым кварталом 2019 года, рост показателя составит 25,2%. Об этом информирет пресс-центр петрозаводской мэрии со ссылкой на данные территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия.

В мэрии сообщили, что финансирование инвестиций в основной капитал предприятий и организаций осуществлялось в основном за счет собственных средств — 67,2% от общего объема. Доля бюджета в привлеченных средствах составила 18,1%.

Ранее был опубликован рейтинг районов Карелии по росту инвестиций в экономику.