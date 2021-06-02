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Опубликован рейтинг районов Карелии по росту инвестиций в экономику

Новости. Экономика
09:25, 03 Июня 2021
фото: pixabay

Инвестиции в основной капитал в Карелии в первом квартале 2021 года достигли 9,7 млрд рублей – в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, но в ряде районов этот показатель вырос в несколько раз.

Какие муниципалитеты лидируют по темпам роста инвестиций, говорится в пресс-выпуске Карелиястата «Основные итоги инвестиционной деятельности в Республике Карелия за январь–март 2021 года».

В первую тройку вошли Суоярвский район, где инвестиции увеличились в 9 раз, Кемский район (рост в 7,4 раза) и Прионежский (в 5,4 раза).

Следом идут Калевальский район (рост в 2,4 раза), Пудожский (в 2,3 раза), Медвежьегорский (в 2,2 раза), Беломорский (в 2 раза), Сегежский (в 1,8 раза).

Кроме того, увеличились капиталовложения в экономику Пряжинского, Сортавальского, Олонецкого районов, Костомукши и Петрозаводска. В столице Карелии этот показатель вырос в 1,5 раза.

В какие сферы бизнеса вкладывалось больше всего денег, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Вася
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Счас угадаю,в Красное Белое.
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