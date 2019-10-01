Подписаться
Новости. Общество
11:59, 01 Октября 2019
фото: © Виталий Невар/ТАСС

Власти Петрозаводска застроят целый жилой квартал для расселения "аварийки"

Загрузка...

Администрация Петрозаводска планирует построить 5 или 6 многоквартирных домов в микрорайоне Старая Кукковка по программе расселения аварийного жилья на 2019-2024 годы.

Об этом сообщил министр строительства Карелии Александр Ломако.

По его словам, новый жилой квартал должен появиться в районе улицы Белинского.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-10-01 12:09:30
Тамошние местечковые куркули тоже будут истерить
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.09.2019, 12:09
Грузовик раздавил женщину, выбежавшую на дорогу в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)
28.09.2019, 09:54
ДТП в Карелии: "Машина в хлам. Люди в реанимации"
28.09.2019, 10:15
НЛО пролетел в Карелии (ВИДЕО)
28.09.2019, 13:09
Трое рыбаков утонули на озере в Карелии
27.09.2019, 14:44
На трассе в Карелии погиб 18-летний дорожный рабочий
30.09.2019, 09:17
Пропавшего в Карелии мужчину нашли мертвым

Аналитика

30.09.2019 15:29
Обществоведение
Нужна офтальмологическая помощь
Учредитель и инвестор глазного центра Карелии предприниматель из Литвы Олег Ковригин в ходе рабочей поездки в Петрозаводск рассказал о планах развития офтальмологической помощи жителям республики.
Почему нет роста?
30.09.2019 12:41
Въезжай и живи
27.09.2019 12:16
Карелфарму – 100 лет!
27.09.2019 09:13
Большие перемены с Ириной Мирошник 7
26.09.2019 11:19
Вся аналитика

Чтиво

26.09.2019 09:00
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Других рук у Бога нет", или Цветы для хирурга
26.09.2019 08:28
"Историческая память становится площадкой для баталий" 7
25.09.2019 16:02
Цыпкин против глупости 7
25.09.2019 11:34
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
Новое
Сегодня 13:10
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»