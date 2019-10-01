Власти Петрозаводска застроят целый жилой квартал для расселения "аварийки"

Администрация Петрозаводска планирует построить 5 или 6 многоквартирных домов в микрорайоне Старая Кукковка по программе расселения аварийного жилья на 2019-2024 годы.

Об этом сообщил министр строительства Карелии Александр Ломако.

По его словам, новый жилой квартал должен появиться в районе улицы Белинского. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".