Власти подготовили очередное изменение схемы движения транспорта в центре Петрозаводска

В марте изменится схема движения транспорта на участке улицы Анохина, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 22 марта в центре карельской столицы изменится схема движения транспорта, рассказали в мэрии.

На участке улицы Анохина между Древлянской набережной и улицей Гоголя со стороны парка Красные Казармы будет запрещена остановка транспорта.



Кроме этого, напомнили в администрации, с 9 марта изменятся схемы движения транспорта на Кукковке, Древлянке и проспекте Ленина.

Ограничения призваны повысить безопасность и облегчить уборку городской инфраструктуры, уверяют власти.



Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.