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Власти подготовили очередное изменение схемы движения транспорта в центре Петрозаводска

Новости. Общество
06:40, 03 Марта 2021
фото: администрация Петрозаводска
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В марте изменится схема движения транспорта на участке улицы Анохина, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 22 марта в центре карельской столицы изменится схема движения транспорта, рассказали в мэрии.

На участке улицы Анохина между Древлянской набережной и улицей Гоголя со стороны парка Красные Казармы будет запрещена остановка транспорта.

Кроме этого, напомнили в администрации, с 9 марта изменятся схемы движения транспорта на Кукковке, Древлянке и проспекте Ленина.

Ограничения призваны повысить безопасность и облегчить уборку городской инфраструктуры, уверяют власти.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

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