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Новости. Общество
07:15, 21 Февраля 2018

Власти пообещали яркий салют в День защитника Отечества в Петрозаводске

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В пятницу 23 февраля горожан и гостей столицы Карелии приглашают на площадь Кирова посмотреть на праздничный салют.

Кроме того, в День защитника Отечества в Петрозаводске пройдет торжественная программа, основным событием которой станет презентация выставки "Герои России, какими их не видел никто". Так называется фотопроект благотворительного фонда "Память поколений (Москва), направленный на изменение понятия "ветеран" в общественном сознании, сообщает мэрия.

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