Власти пообещали яркий салют в День защитника Отечества в Петрозаводске

В пятницу 23 февраля горожан и гостей столицы Карелии приглашают на площадь Кирова посмотреть на праздничный салют.

Кроме того, в День защитника Отечества в Петрозаводске пройдет торжественная программа, основным событием которой станет презентация выставки "Герои России, какими их не видел никто". Так называется фотопроект благотворительного фонда "Память поколений (Москва), направленный на изменение понятия "ветеран" в общественном сознании, сообщает мэрия.