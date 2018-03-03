Власти пообещали принимать сегодня жителей Карелии "до последнего посетителя"

В Карелии начался День единого приема граждан, жители республики могут обратиться со своими вопросами и предложениями к представителям власти.

Глава республики Артур Парфенчиков и ряд членов правительства начали прием жителей в Петрозаводске. Руководители органов республиканской власти выехали в районы Карелии.

"С 14 по 16 февраля осуществлялась предварительная запись. Граждане, обратившиеся на прием без предварительной записи, принимаются после окончания приема записавшихся. Прием будет вестись до последнего посетителя", - говорится в сообщении правительства.