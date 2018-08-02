Власти пообещали снизить тарифы на перевозку щебня из Карелии

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Затраты на перевозку щебня из Карелии сократятся, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих на заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики.
Минтранс провел работу по уменьшению тарифного расстояния для перевозки нерудных строительных материалов из Карелии до станций Центрального федерального округа, сообщает правительство республики.
По словам Евгения Дитриха, в связи с изменениями в организации поездной работы РЖД Минтранс издал приказ об особенностях определения кратчайших расстояний при перевозке грузов по отдельным направлениям.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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