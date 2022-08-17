Власти призывают жителей Карелии не бросать животных на дачах

Минсельхоз Карелии обратился к горожанам с просьбой не бросать домашних животных на дачных участках, поскольку там питомцы погибнут.

Количество бездомных животных увеличивается с началом осени. Их ряды пополняются питомцами, которых дачники оставляют на приусадебных участках, уезжая на зиму в город. Минсельхоз Карелии призвал жителей не бросать животных в беде.

«Уважаемые дачники! Не оставляйте своих питомцев!», — заявили в министерстве. В Минсельхозе пояснили, что животные должны быть обеспечены уходом и защищены от жестокого обращения.

«Многие брошенные на даче кошки и собаки, оставшись без опеки со стороны хозяев, погибают от голода, холода и болезней. В поисках пропитания собаки собираются в стаи и довольно часто несут угрозу жизни и здоровью граждан. Уважаемые дачники! Не бросайте животных на дачных участках!!! Им точно не выжить без вас…», — заявили в Минсельхозе.

Ранее сообщалось, как в Карелии добрые люди поставили на ноги выброшенную из окна собаку.