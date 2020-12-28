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Власти прогнозируют улучшение ситуации с коронавирусом к весне

Новости. Общество
21:05, 28 Декабря 2020
фото: © Игорь Онучин/ТАСС
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Продолжение вакцинации от коронавируса позволит улучшить к весне эпидемиологическую ситуацию, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Прогнозы давать самое неблагодарное дело, но, учитывая, что уже достаточное количество людей переболело и имеет естественный иммунитет, плюс мы начали с декабря вакцинацию. Если после нового года вакцинация будет еще более активнее продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации", - сказала Голикова в интервью РИА Новости.

В России идет масштабная вакцинация населения от коронавируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что вакцина доставлена во все регионы страны еще 14 декабря. Он также заявлял, что от COVID в стране планируется привить 60% населения.

По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, нарастание производства вакцины будет гарантией того, что к ноябрю следующего года большая часть или около 70% населения РФ получат вакцину, что гарантирует наличие популяционного иммунитета. Инфекция станет вакциноуправляемой.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявляла, что вакцинация является одним из основных факторов предотвращения распространения любого инфекционного заболевания.

Согласно данным, озвученным Голиковой в ноябре, предполагалось, что в январе будут произведены 1,5 миллиона доз вакцины "Спутник V", с февраля - 3 миллиона, с апреля - 6 миллионов доз в месяц. В декабре стало известно, что около 6,9 миллиона доз вакцины "Спутник V" с декабря по конец февраля поступят в гражданский оборот, дополнительно будет поставляться и вакцина центра "Вектор".

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