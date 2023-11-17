Власти района организовали подвоз детей в школы из отдаленного поселка Карелии

В Пудожском районе организовали подвоз детей в школы из поселка Ново-Стеклянное.

Власти Пудожского района рассказали о ситуации подвоза детей из поселка Ново-Стеклянное в образовательные учреждения.



Так, обучение школьников начальных классов организовали в поселке Бочилово, при этом детей подвозили туда на автобусе. Ученикам 5-11 классов также обеспечили подвоз в школу Пудожа, сообщила администрация Пудожского района.



Таким образом, для перевозки детей из поселка Ново-Стеклянное в учебные заведения утвердили школьные маршруты.



Администрация района открыта к взаимодействию с родительским сообществом. По всем возникающим вопросам можно обращаться в управление по образованию и социально- культурной политике администрации по номеру телефона: 5-15-61.

Напомним, глава Следкома России Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с нарушением прав детей в Карелии.