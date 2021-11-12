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Власти района в Карелии продали участок под жилье в запретной зоне военного объекта

Новости. Криминал
16:27, 30 Декабря 2021
фото: © freepik

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Прокуратура нашла в Приладожье на территории запретной зоны военного объекта участок под индивидуальное жилищное строительство.

Прокуратура Лахденпохского района в ходе проверки обнаружила факт формирования земельного участка в границах запретной зоны военного объекта — Хвойного лесничества Министерства обороны Российской Федерации.

Администрация Лахденпохского района в нарушение законодательства отдала в аренду частному лицу с видом разрешенного использования  «для индивидуального жилищного строительства».

Прокурор района обратился в суд с требованием признать договор аренды недействительным и аннулировать сделку. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Администрация Лахденпохского района попыталась обжаловать это решение, но Верховный Суд Республики Карелия оставил все в силе. Таким образом, решение о признании сделки ничтожной вступило в силу.

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