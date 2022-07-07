Власти райцентра Карелии предупредили о рубке деревьев в городе под будущую застройку

Строительство многоквартирного дома в Сортавале потребует рубки деревьев.

Об этом сообщили в администрации города.

«В скором времени начнутся работы по строительству многоквартирного жилого дома по ул. Первомайская. Пятно застройки будет освобождаться от старых тополей и кустарника. Работы начнутся на следующей неделе», — говорится в сообщении.