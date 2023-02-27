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Власти райцентра в Карелии снесли старый пешеходный мост, а нового не построят

Новости. Общество
08:00, 02 Марта 2023
фото: © паблик ВК «Медвежьегорский район»

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В администрации Медвежьегорского района Карелии рассказали о работах по сносу пешеходного моста через реку Кумса.

Медвежьегорский районный суд на основании иска прокурора принял решение, которое обязывает администрацию снести пешеходный мост через реку Кумса, расположенный по улице Санаторной в Медгоре.

Администрация заключила контракт с подрядчиком и мост снесли. При этом суд отказал прокурору в требованиях по строительству нового пешеходного моста.

Судья счел, что жители улицы Санаторной, которые раньше ходили по мосту к остановке общественного транспорта, (370 метров от их домов) сейчас могут это делать по обходному пути протяженностью 690 метров по автомобильному мосту дороги Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа.

Сама улица Санаторная насчитывает 22 частных дома, в которых проживает по 1-2 семьи, и один многоквартирный дом, в котором по данным паспортного стола зарегистрировано 26 человек, сообщается в паблике властей Медвежьегорского района.

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