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Власти рассчитали размер налога для владельцев гаражей в Карелии в рамках «гаражной амнистии»

Новости. Общество
10:43, 16 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Владельцы нестационарных гаражей в Карелии смогут узаконить свои постройки, но будут обязаны платить налог за земельные участки, рассчитанный согласно установленному порядку.

 Это следует из поступившего в парламент проекта закона «Об отдельных вопросах регулирования отношений, связанных с оформлением прав граждан на гаражи и расположенные под ними земельные участки, в Республике Карелия»

Законопроект разработан в рамках «гаражной амнистии», которая распространяется на нестационарные гаражи, возведенные до 2001 года.

В проекте закона перечислены документы, которые могут быть представлены владельцами гаражей для предоставления земельного участка в их собственность. Кроме того, установлен порядок расчета платы за пользование участком.

Расчет будет производиться по формуле: двукратная ставка налога умноженная на кадастровую (рыночную стоимость) участка. Налоговые ставки могут отличаться в разных муниципальных образованиях Карелии.

В пояснительной записке к документу приведен пример такого расчета для Петрозаводска. Если площадь гаража физического лица составляет 15,5 кв. метров, то владелец должен будет платить 1591 руль 24 копейки в год или 132 рубля 60 копеек в месяц.

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Комментарии

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кир
2021-12-16 15:18:30
Халявы не будет. А вы как хотели?
VladPTZ
2021-12-16 12:23:06
Полторы штуки в год за гараж, охренеть вообще, за квартиру вообще наверно космос.
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