Власти рассказали, как отремонтируют Медвежьегорск ко Дню республики

В правительстве Карел обсудили организацию и проведение Дня Республики Карелия в Медвежьегорском районе.

Как сообщил глава Медвежьегорского района Сергей Яляев, в прошлом году была отремонтирована и благоустроена площадь Привокзальная, практически завершено благоустройство площади Кирова. Обновились ограждения городского стадиона, там же установлены системы видеонаблюдения и освещения. Отремонтирован центр социального обслуживания населения на Дзержинского, 6, заменены окна в Школе искусств и в актовом зале Дома детского творчества.

"Еще больше работ по реконструкции и ремонту объектов запланированы на этот год. Преобразятся улица Советская и улица 23 июня. Завершится ремонт исторического здания на Дзержинского, 22. Городской парк будет радовать горожан новыми дорожками, велодорожками, скамейками. В парке железнодорожников отремонтируют мосты", - говорится в сообщении.

На совещании был также затронут вопрос строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске: на сегодняшний день установлены 11 опор, на стройплощадку поставлены 80% стройматериалов, в ближайший понедельник будут завезены элементы металлоконструкций. Однако, по мнению участников заседания работы по строительству подрядной организации необходимо ускорить.

День республики пройдет в Медвежьегорске 24 августа.