Власти рассказали, какие продукты будут выдавать по карточкам

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Минпромторг подготовил законопроект о продуктовых карточках, которые станут частью программы продовольственной помощи населению.
"Вопрос находится в стадии обсуждения. Мы подготовили проект, дальше уже будут приниматься какие-то решения", - сказал замглавы ведомства Виктор Евтухов, чьи слова цитирует RNS.
Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью RNS заявил, что запуск программы продовольственных карточек может произойти в 2019 году.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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