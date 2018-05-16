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Новости. Общество
09:10, 16 Мая 2018

Власти рассказали, какие продукты будут выдавать по карточкам

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Минпромторг подготовил законопроект о продуктовых карточках, которые станут частью программы продовольственной помощи населению.

"Вопрос находится в стадии обсуждения. Мы подготовили проект, дальше уже будут приниматься какие-то решения", - сказал замглавы ведомства Виктор Евтухов, чьи слова цитирует RNS.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью RNS заявил, что запуск программы продовольственных карточек может произойти в 2019 году.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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