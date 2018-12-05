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Новости. Общество
14:14, 05 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

Власти решили заменить аварийные дома в Петрозаводске комплексной застройкой

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В правительстве Карелии обсудили реализацию инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства.

По данным пресс-службы карельского правительства, в настоящее время, как жилой фонд, так и инженерные сети в ряде районов Петрозаводска требуют скорейшей модернизации. При этом зачастую строительство новых кварталов идет на окраинах города, тогда как ближе к центру, в уже застроенной части карельской столицы большая часть домов находится в аварийном состоянии.

Так, 22% жилых домов города построены в период до 1970 года. 4,8% от общей площади жилья Петрозаводска имеют физический износ свыше двух третей. Решить сразу несколько задач – создать комфортные условия, развить инфраструктуру района и ускорить переселение жителей из аварийного фонда, призвано государственно-частное партнерство.

"Считаю, что сегодня назрел вопрос осуществления комплексной реконструкции старых районов города, которая позволит решить проблему расселения граждан из аварийного жилищного фонда, увеличить объемы ввода жилья, а также создавать единые архитектурные облики жилых районов Петрозаводска", - заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По данным пресс-службы карельского правительства,"КСМ" планирует совместное с государством финансирование расселения аварийного жилья. На освободившейся территории предлагается построить порядка 200 тысяч квадратных метров нового жилья.

Кроме того, будут решаться социальные вопросы: создание дополнительных мест для дошкольников на первых этажах зданий, организация досугового пространства для жителей: зон спорта и отдыха, современных дворов, детских площадок. Вопрос тщательно прорабатывался совместно с Минстроем Карелии и мэрией Петрозаводска.

Для решения административных вопросов и последующей координации проекта решено создать рабочую группу, в которую войдут представители органов исполнительной власти республики, администрации Петрозаводска, сотрудники группы компаний КСМ, представители ресурсоснабжающих организаций.

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