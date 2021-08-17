Власти решили, какие жилые дома будут сносить в Карелии по программе реновации

Правительство Карелии определило критерии, согласно которым будут сноситься жилые дома для освобождения территорий под новостройки.

Эти критерии перечислены в постановлении правительства № 342-П от 17 августа.

Речь идет о жилых домах, которые по закону нельзя признать аварийными, чтобы расселить жильцов. Такие здания будут включены в программу реновации — участки получат строительные фирмы, которые должны будут сами расселить жильцов, снести дома и застроить освободившиеся территории.

В программу реновации будут попадать дома, физический износ которых превышает 60% для деревянных зданий и 70% — для всех остальных.

Кроме того, будет проводиться оценка стоимости капитального ремонта конструктивных элементов домов. Если она окажется выше, чем сумма взносов, собранных Фондом капитального ремонта, то эти дома не станут ремонтировать, а включат в программу реновации.

Так же в постановлении указан еще один критерий — под снос пойдут дома «находящиеся в ограниченного работоспособном техническом состоянии в порядке установленном федеральным органом власти».

Ранее программа реновации или «комплексного развития территорий» обсуждалась в парламенте Карелии, Руководитель одной из строительных компаний Анатолий Шмаеник рассказал о заинтересованности бизнеса в этой программе

«Есть участки, которые мы готовы расселять. Больше половины жителей готовы, соглашаются, остальные ждут манны небесной и объяснить им все это достаточно сложно. Мы готовы их расселять на тех же условиях, что и государство, но для этого нужен такой механизм, такой закон», — сказал Шмаеник.