Власти решили отремонтировать дорогу от Соломенного до Суйсари

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Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов заявил о выделении денег на ремонт дороги Соломенное – Ялгуба – Суйсарь.
"В первые дни августа Петрозаводское ДРСУ приступит к работам по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия. Устранять дефекты на 2-3 км дорожного полотна специалисты будут выборочно, участками общей площадью 9249 кв.м.", - написал Алексей Кайдалов в "ВКонтакте".
По его словам, также в начале указанного участка трассы установят водопропускную трубу. Это позволит решить проблему затопления дороги. Общая стоимость работ – 7,5 млн.рублей.
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