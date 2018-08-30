15:17, 30 Августа 2018
Власти решили построить дорогу к популярному месту сплава туристов на рафтах в Карелии
По теме
Загрузка...
Управление автомобильных дорог Карелии планирует строительство дороги к участку реки Шуя, где организуются сплавы туристов на рафтах и байдарках.
Это следует из документации к аукциону для выбора организации, которая разработает проект строительства.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
По теме
Выбор читателей
24.08.2018, 14:05
27.08.2018, 14:54
23.08.2018, 07:25
27.08.2018, 14:12
28.08.2018, 08:05
26.08.2018, 11:27
Аналитика
29.08.2018 16:06
Обществоведение
Глава Карелии Артур Парфенчиков впервые рассказал, что думает о подростке, подозреваемом в поджоге Успенской церкви.
29.08.2018 10:57
27.08.2018 14:54
22.08.2018 16:23
22.08.2018 14:28
Чтиво
28.08.2018 10:00
Без политики
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
16.08.2018 13:40
16.08.2018 11:13
Медиа
27.08.2018 10:57
Опрос
Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?
Комментарии