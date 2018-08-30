Власти решили построить дорогу к популярному месту сплава туристов на рафтах в Карелии

Управление автомобильных дорог Карелии планирует строительство дороги к участку реки Шуя, где организуются сплавы туристов на рафтах и байдарках.

Это следует из документации к аукциону для выбора организации, которая разработает проект строительства.

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