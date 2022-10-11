Власти собираются расширить возможности выделения жителям Карелии бесплатной земли под ИЖС

В Карелии появятся новые категории граждан, которые получат право бесплатно получать земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.
Соответствующий законопроект поддержал сегодня комитет по экономической политике парламента республики.
В перечень категорий граждан, которые имеют право на бесплатную землю, планируется включить фармацевтов и медицинских сестер, работающих в сельской местности.
По словам одного из авторов законопроекта, депутата Ольги Шмаеник, эта инициатива уже получила поддержку в правительстве республики.
По действующему законодательству земельные участки бесплатно получают работники сфер образования и здравоохранения, социально-культурной сферы, специалисты лесного, сельского хозяйства, пожарные и другие категории.
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