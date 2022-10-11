Власти собираются расширить возможности выделения жителям Карелии бесплатной земли под ИЖС

В Карелии появятся новые категории граждан, которые получат право бесплатно получать земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

Соответствующий законопроект поддержал сегодня комитет по экономической политике парламента республики.

В перечень категорий граждан, которые имеют право на бесплатную землю, планируется включить фармацевтов и медицинских сестер, работающих в сельской местности.

По словам одного из авторов законопроекта, депутата Ольги Шмаеник, эта инициатива уже получила поддержку в правительстве республики.

По действующему законодательству земельные участки бесплатно получают работники сфер образования и здравоохранения, социально-культурной сферы, специалисты лесного, сельского хозяйства, пожарные и другие категории.