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Власти собираются запретить размещение рекламных конструкций на жилых домах в центре Петрозаводска

Новости. Общество
14:18, 15 Декабря 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Администрация Петрозаводска планирует запретить размещение рекламных конструкций на многоквартирных домах в центральной исторической части города.

Это следует из проекта решения Петросовета, подготовленного администрацией.

В пояснительной записке к документу говорится, что размещение рекламных конструкций на многоквартирных жилых домах, расположенных в центральной исторической части Петрозаводска оказывает «негативное влияние на визуальную оценку сложившейся городской застройки». Поэтому введение запрета «направлено на обеспечение комфортной и благоприятной городской среды», сказано в документе.

Эту инициативу поддержали депутаты — члены профильной комиссии Петросовета. Окончательное решение будет принято на сессии горсовета 17 декабря.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Местечковый блогер
2021-12-15 16:46:08
В кинерме самобытные на дома тряпки вешали, чтобы у них кино не снимали.
Местечковый блогер
2021-12-15 14:34:59
Хде урбанист варламов ? :)
кир
2021-12-15 14:59:13
Местечковый блогер, он далеко уехал. :)
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