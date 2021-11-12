Власти собираются запретить размещение рекламных конструкций на жилых домах в центре Петрозаводска

Администрация Петрозаводска планирует запретить размещение рекламных конструкций на многоквартирных домах в центральной исторической части города.

Это следует из проекта решения Петросовета, подготовленного администрацией.

В пояснительной записке к документу говорится, что размещение рекламных конструкций на многоквартирных жилых домах, расположенных в центральной исторической части Петрозаводска оказывает «негативное влияние на визуальную оценку сложившейся городской застройки». Поэтому введение запрета «направлено на обеспечение комфортной и благоприятной городской среды», сказано в документе.

Эту инициативу поддержали депутаты — члены профильной комиссии Петросовета. Окончательное решение будет принято на сессии горсовета 17 декабря.