Власти соседнего с Карелией региона закрыли въезд еще в три города из-за коронавируса

Города Оленегорск, Мончегорск и Полярные Зори (спутник Кольской АЭС) в Мурманской области со вторника закрываются на выезд, чтобы предупредить распространение коронавируса.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на губернатора Андрея Чибиса.

По словам Чибиса, очевидно, что Мурманская область не вошла в пик развития заболевания, как и вся страна, и власти региона ожидают темп прироста, несмотря на то, что удалось локализовать очаг распространения в Кировско-Апатитском районе.

"Мы приняли решение, что мы вводим ограничения выезда из Мончегорска, Оленегорска и Полярные Зори, чтобы минимизировать контакты, обеспечить разобщение людей и (чтобы - ред.) не произошло распространения. С завтрашнего дня, помимо ограничений въезда, из них нельзя будет выехать без особых причин, как это сделано в Кировске и Апатитах", - цитируют РИА Новости губернатора.

Он добавил, что меры, которые действовали на въезд, продлеваются до 30 апреля.

По последним данным, в Мурманской области зафиксировано 128 заболевших, более половины, 79 человек, в Кольском районе на промплощадке строительства центра крупнотоннажных сооружений, 27 в Кировско-Апатитской агломерации, остальные - в Мурманске, ЗАТО Александровск, Печенгском районе, в ЗАТО Североморск, Мончегорске, Кандалакше. При этом 10 пациентов выздоровели и выписаны из больницы. Более 70% заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 21% - до 65 лет.

Кроме того, по сообщению штаба, на вечер воскресенья было выявлено еще 105 предварительно положительных результатов на коронавирус, 300 человек находятся на обсервации. В поселке Белокаменка Кольского района, где выявлено больше всего случаев, введен режим ЧС.

Напомним, в Кировск и Апатиты был ограничен въезд в конце марта.

Ранее сообщалось, что из-за большого круга контактов заболевшей коронавирусом в Сегеже вводится особо жесткий контроль за самоизоляцией.