890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Это не магазин, не торговый центр, не элитное жилье какое-то, а действительно важный и нужный социальный объект" 11
12.04.2020 16:31
Все, что осталось от Дерева Дружбы в Петрозаводске – демонтаж заканчивается (ФОТО) 23
12.04.2020 13:00
Брежнева рассказала о страсти с мужем на карантине
12.04.2020 20:45
РЖД отменяют движение поезда "Петрозаводск-Москва" с 15 апреля 4
Сегодня 07:25

Власти соседнего с Карелией региона закрыли въезд еще в три города из-за коронавируса

Новости. Общество
10:59, 13 Апреля 2020
фото: © архив ИТАР-ТАСС
Загрузка...

Города Оленегорск, Мончегорск и Полярные Зори (спутник Кольской АЭС) в Мурманской области со вторника закрываются на выезд, чтобы предупредить распространение коронавируса.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на губернатора Андрея Чибиса.

По словам Чибиса, очевидно, что Мурманская область не вошла в пик развития заболевания, как и вся страна, и власти региона ожидают темп прироста, несмотря на то, что удалось локализовать очаг распространения в Кировско-Апатитском районе.

"Мы приняли решение, что мы вводим ограничения выезда из Мончегорска, Оленегорска и Полярные Зори, чтобы минимизировать контакты, обеспечить разобщение людей и (чтобы - ред.) не произошло распространения. С завтрашнего дня, помимо ограничений въезда, из них нельзя будет выехать без особых причин, как это сделано в Кировске и Апатитах", - цитируют РИА Новости губернатора.

Он добавил, что меры, которые действовали на въезд, продлеваются до 30 апреля.

По последним данным, в Мурманской области зафиксировано 128 заболевших, более половины, 79 человек, в Кольском районе на промплощадке строительства центра крупнотоннажных сооружений, 27 в Кировско-Апатитской агломерации, остальные - в Мурманске, ЗАТО Александровск, Печенгском районе, в ЗАТО Североморск, Мончегорске, Кандалакше. При этом 10 пациентов выздоровели и выписаны из больницы. Более 70% заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 21% - до 65 лет.

Кроме того, по сообщению штаба, на вечер воскресенья было выявлено еще 105 предварительно положительных результатов на коронавирус, 300 человек находятся на обсервации. В поселке Белокаменка Кольского района, где выявлено больше всего случаев, введен режим ЧС.

Напомним, в Кировск и Апатиты был ограничен въезд в конце марта.

Ранее сообщалось, что из-за большого круга контактов заболевшей коронавирусом в Сегеже вводится особо жесткий контроль за самоизоляцией.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2020, 10:59
Военнослужащим по контракту увеличили денежные компенсации на жилье
12.04.2020, 12:00
В Карелии 16 человек умерли от внебольничной пневмонии менее чем за две недели
09.04.2020, 23:35
В Карелии выявлено еще четыре человека, условно заболевших коронавирусом (СРОЧНО)
11.04.2020, 21:41
В Карелии подтвердился третий случай заражения коронавирусом
11.04.2020, 11:44
Глава Минздрава опубликовал карту распространения коронавируса в Карелии
06.04.2020, 06:40
Родители учащихся лицея в Петрозаводске возмущены организацией дистанционного обучения

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
Сегодня 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»