Власти советуют ограничить использование мобильных телефонов в школах

Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором, Рособрнадзором и Российской академией образования подготовили рекомендации о порядке использования сотовых телефонов в школах.

Как сообщает министерство, для "профилактики возможного вреда здоровью" учащихся и "повышения эффективности образовательного процесса" нужно ограничить использование мобильных школьниками. Исключение предлагается сделать для детей, которым нужно пользоваться устройствами по состоянию здоровья (к примеру, для отслеживания уровня сахара в крови при сахарном диабете), передает "Коммерсантъ".

Минпросвещения пишет, что соответствующие рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения. По данным опроса, 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных во время уроков. Еще три четверти респодентов заявили, что и сами учителя должны меньше пользоваться личными телефонами в присутствии школьников.

"Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания",— говорится в пресс-релизе министерства.

В связи с этим ведомства рекомендуют: переводить сотовые телефоны в режим без звука при входе в образовательную организацию; ограничить использование школьниками мобильных во время учебного процесса; в школах предусмотреть места хранения мобильных телефонов; согласовать способы коммуникации родителей с их детьми на случай внештатной ситуации; проводить разъяснительную работу для "профилактики неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов" от мобильных и "воспитания культуры пользования" этими устройствами.

В течение года Роспотребнадзор будет отслеживать "функциональное состояние здоровья школьников при ограничении использования мобильных". Рособрнадзор и Российская академия образования проведут выборочный мониторинг "повышения эффективности образовательного процесса". Методические рекомендации разошлют в регионы до начала нового учебного года.

Предложение запретить использование смартфонов в школах обсуждалось в январе на заседании рабочей группы Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Участники встречи пришли к выводу, что России необходимо "новое поколение педагогов", способных на равных общаться с интернет-поколением детей.