Власти создали инвесторам условия для ведения бизнеса в Карелии, считает миллиардер Евтушенков

Известный бизнесмен, миллиардер Владимир Евтушенков, которому принадлежит компания "АФК "Система", владеющая Сегежским ЦБК, считает, что бизнес в Карелию привлекает поддержка властей.

Об этом Евтушенков заявил в преддверии 100-летия Карелии, оценивая результаты модернизации Сегежского ЦБК. Проект получил поддержку государственной комиссии по подготовке к юбилею.

"В том, что удалось достичь, конечно, большая заслуга госкомиссии и лично ее председателя Николая Платоновича Патрушева. Мы всегда чувствовали всестороннюю поддержку своих проектов в Карелии. Такое внимание привлекает бизнес в республику", - сказал председатель Совета директоров АФК "Система", чьи слова цитирует пресс-служба правительства Карелии.

Подробнее о том, что он думает о ведении бизнеса в Карелии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".