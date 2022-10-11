Власти связали налоговую льготу для бизнеса в одном из районов Карелии с его приграничным положением

Власти Карелии планируют снизить налоговую нагрузку на предпринимателей Суоярвского муниципального округа республики.

Это следует из проекта изменений в законе «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия», который поступил в парламент.

Согласно документу, предлагается снизить коэффициент для определения потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. Этот коэффициент будет равен 0,5.

«Создание благоприятных условий для деятельности индивидуальных предпринимателей на территории Суоярвского муниципального округа будет способствовать росту их предпринимательской активности в условиях планируемого ускоренного развития инфраструктуры приграничных территорий. В связи с чем, рост поступления в его бюджет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, будет способствовать компенсации возможных выпадающих доходов в связи со снижением указанного коэффициента для индивидуальных предпринимателей, ранее осуществлявших деятельность в Суоярвском городском поселении», — говорится в пояснительно записке к законопроекту.