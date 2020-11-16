Власти требуют максимально сократить время ответа на звонки в скорую

Время ответа на звонки в скорую помощь должно быть максимально сокращено, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом сообщает ТАСС.

"Необходимо максимально сократить время ответов на звонки людей в скорую помощь. Для этого нужно усилить работу кол-центров, чтобы каждый пациент мог своевременно получить необходимую консультацию", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он призвал привлекать к этой работе волонтеров, в том числе психологов, отметив, что во многих регионах они уже успешно работают в рамках проекта "Мы вместе".

Мишустин подчеркнул, что граждане должны оперативно получать медицинскую помощь - и на дому, и в поликлиниках, и при поступлении в больницы.

"Если для этого необходимо обеспечить участковых врачей и службы скорой помощи дополнительным автотранспортом, то можно и нужно использовать свободные машины органов власти, бюджетных предприятий, а также привлекать компании, профессионально занимающиеся перевозками", - сказал премьер, напомнив, что на эти цели кабмин уже выделил регионам более 15 млрд рублей.

Как подчеркнул глава правительства, "сейчас своевременность и скорость принятия решений являются ключевыми критериями оценки эффективности действий власти", однако во многих регионах решения "по-прежнему принимаются слишком медленно". "А это недопустимо сегодня. Прошу глав субъектов Российской Федерации учесть эти рекомендации в своей работе", - заключил Мишустин.