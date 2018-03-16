Власти задумались, как помочь туристам летать в Карелию на личных самолетах

Парламент Карелии предложил правительству подготовить доклад о мерах по развитию малой авиации в республике, в том числе, возможности приема личных самолетов и вертолетов.

Такая инициатива обсуждалась сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике.

Поводом для этого стало обращение депутатов совета Муезерского района, которые предложили инициировать внесение изменений в федеральное законодательство о смягчении требований к частной авиатехнике. По мнению муезерских народных избранников, такие послабления позволят совершать коммерческие рейсы в их район и улучшить транспортную доступность территории.

Члены парламентского комитета предложили поставить вопрос шире и обсудить перспективы развития малой авиации в Карелии в целом.

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