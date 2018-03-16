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Новости. Экономика
16:16, 16 Марта 2018

Власти задумались, как помочь туристам летать в Карелию на личных самолетах

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Парламент Карелии предложил правительству подготовить доклад о мерах по развитию малой авиации в республике, в том числе, возможности приема личных самолетов и вертолетов.

Такая инициатива обсуждалась сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике.

Поводом для этого стало обращение депутатов совета Муезерского района, которые предложили инициировать внесение изменений в федеральное законодательство о смягчении требований к частной авиатехнике. По мнению муезерских народных избранников, такие послабления позволят совершать коммерческие рейсы в их район и улучшить транспортную доступность территории.

Члены парламентского комитета предложили поставить вопрос шире и обсудить перспективы развития малой авиации в Карелии в целом.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
kiryha
2018-03-16 17:11:58
У кого есть личный самолет,находит места для отдыха поинтересней.
YellowSubmarine
2018-03-16 17:00:45
Совсем плохо у бедолаг с мозгами стало и подзанять не у кого!
Извините!!!
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