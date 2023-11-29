Власти заинтересовались хозяйством, пускавшим детей на прогулки среди быков

Племенному хозяйству в Коми выдали предостережение.
В Россельхознадзор поступило обращение от жителей республики Коми о том, что одно из сельскохозяйственных предприятий продают детские экскурсии, в том числе, с использованием племенных быков.
«Дети во время экскурсий допускались к животным, в том числе крупным (быкам), и могли с ними контактировать, что чревато травмоопасными ситуациями», — говорится в пресс-релизе надзорного органа.
Нарушений закона инспекторы не нашли, но все равно выдали руководству предостережение о необходимости принять все меры безопасности.
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