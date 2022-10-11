Власти запретили новый российский телесериал за оскорбление чувств верующих

Минкультуры РФ приняло решение об отказе ООО «Кинокомпания Лунапарк» в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь».

Как сообщат РИА Новости, решение принято на основании подпункта «ж» пункта 18 правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих.

РПЦ поддерживает решение Минкультуры РФ, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Решение Минкультуры представляется нам находящимся в духе исполнения указа президента, касающегося сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в котором закреплено, что «особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию». Последнее исключает представление в художественных произведениях жизни русского монашества в диффамационном ключе… Нет сомнений, что решение министерства культуры будет поддержано большинством верующих Русской церкви, которые уже направляют жалобы против сериала «Монастырь», — написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.