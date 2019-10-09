Власти запустят в России программу благоустройства глубинки

Со следующего года в России стартует новая госпрограмма по благоустройству сельских территорий.

Программа предусматривает в том числе строительство жилья, дорог, проведение газа, воды. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на церемонии открытия агропромышленного форума "Золотая осень", передает RNS.

"Со следующего года стартует новая государственная программа, в которой мы продолжаем строить жилье, дороги, проводить газ, воду, благоустраивать сельские территории - в общем, стараться делать все, чтобы на селе жить было не менее комфортно, чем в городе, хотя это и требует больших затрат и серьезных усилий", - сказал он.

В июне Медведев своим постановлением утвердил программу развития сельских территорий до 2025 года. Отмечалось, что общий объем финансирования госпрограммы в 2020–2025 годах – около 2,3 трлн рублей, в том числе за счёт федерального бюджета – 1 трлн рублей.