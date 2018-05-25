Власти зовут петрозаводчан озеленять город

Несколько экологических акций пройдет в Петрозаводске в эти выходные, сообщили в мэрии города.

Горожане будут высаживать цветы и наводить порядок в зеленых зонах карельской столицы.

В субботу 26 мая состоится три экологических мероприятия: в 11:00 на улице Энгельса (в районе Галереи передовиков строительства Карелии у дома №4 и у дома №13) намечена высадка цветов в рамках программы "Цветы родному городу".

В это же время на трассе "Фонтаны" начнется субботник, организованный городским Центром спорта.

А на 16 часов в Безымянном сквере (улица Энгельса, 4) пройдет обрезка зеленых насаждений (организатор - управление благоустройства и экологии).

В воскресенье в 12 часов на Ключевском карьере стартует "Большой надводный субботник", запланированный школой дайвинга "WATER WORLD", а в 13 часов в парке Шиловка (Перевалка) - экологическая акция "Чистые игры".