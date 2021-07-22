Властям Карелии рекомендовано усилить группировку по борьбе с лесными пожарами

В лесах республики тушат 26 пожаров на площади 15,7 тысячи гектаров.

Федеральный штаб по тушению лесных пожаров Рослесхоза назвал Карелию в числе тех регионов, где наблюдается наиболее сложная лесопожарная ситуация. Штаб рекомендовал республиканским властям усилить группировку, задействованную в борьбе с огнем.

Как отметили в Рослесхозе, сейчас в Карелии тушат 26 лесных пожаров, которыми пройдено 15,7 тысячи гектаров тайги. К локализации и ликвидации огня привлечены 491 человек, 83 единицы техники и два воздушных судна, а еще три работают на авиапатрулировании. В рамках межрегионального маневрирования тушить пожары в карельских лесах помогают 55 человек из федеральной «Авиалесоохраны», Мурманской и Архангельской авиабаз.