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Вместо рухнувшего под грузовиком моста в Карелии построят новую переправу

Новости. Общество
13:08, 05 Июня 2021

В деревне Тукса, где самосвал упал реку, разрушив мост, запланировано строительство новой переправы.

Как сообщалось ранее, 3 июня автомобиль «МАЗ» обрушил деревянный мост в деревне Тукса Олонецкого района. В результате 15 домов с № 15 по № 43 по улице Центральная оказались без переправы к магазинам, школе и автобусной остановке. В этой части деревни проживает 67 человек, из них 13 детей.

В соцсети появились посты, авторы которых утверждают, что проживающие за разрушенным мостом люди оказались отрезаны от цивилизации. ЦУР Республики Карелии выявил эти сообщения в сети, обработал и отправил в администрацию Олонецкого района с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

«Проезд транспорта будет осуществляется по полевой дороге через д. Большаково. С 7 по 13 июня 2021 планируется грейдирование указанной дороги на аварийных участках. Администрацией Туксинского сельского поселения запланировано строительство временного пешеходного моста, сроки строительства уточняются; – рассказали в администрации.

Дорожное движение с 15 домами, которые оказались отрезанными от цивилизации, будет организовано по полевой дороге через деревню Большакова.

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