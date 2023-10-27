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Внедорожник конфисковали у севшего пьяным за руль жителя Карелии

Новости. Криминал
16:40, 27 Октября 2023
фото: © ugra-tv.ru

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В прокуратуре Карелии сообщили о суде над жителем Олонецкого района, дважды попавшимся пьяным в автомобиле.

Прокуратура Олонецкого района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя, признанного виновным в том, что он пьяным сел за руль автомобиля, будучи ранее уже подвергнут наказанию за вождение в нетрезвом виде.

Как было установлено, житель Олонца, привлеченный в декабре 2022 года к административной ответственности за пьяное вождение и лишенный прав, в сентябре 2023 года вновь сел за руль. Автомобиль «Chevrolet Niva» остановили полицейские в поселке Верховье Олонецкого района, а пьяного водителя отстранили от управления.

Суд назначил виновному 180 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года.

Также суд принял решение о конфискации автомобиля осужденного с последующей его передачей в собственность государства.

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