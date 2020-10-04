890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Гинеколог Алексей Иванов: "Мы заинтересованы, чтобы женщины оперировались в Карелии"
Новое
Сегодня 11:21
Поработал и хватит: как Музей Карельского фронта закрылся сразу после торжественного открытия 21
04.10.2020 15:23
Жители Петрозаводска возмущены масштабом разрушений в процессе благоустройства города 12
Сегодня 07:15
Власти Петрозаводска вновь вышли на охоту за нелегальными торговцами 7
04.10.2020 14:41
Эксперт рассказал, как вернуть деньги, отправленные мошенникам 5
04.10.2020 19:40

Внедорожник сбил девушку на пешеходном переходе в центре Петрозаводска

Новости. Происшествия
09:51, 05 Октября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Кирова.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 4 октября, в 11:21 в районе дома № 21 по улице Кирова 71-летний водитель автомобиля Suzuki сбил 21-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила травмы. Девушке была оказана медицинская помощь.

Ранее водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска.  Мальчике и девочка выбежали на дорогу, взявшись за руки, и оказались под колесами автомобиля.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-05 12:33:27
Полудикие племена получили в большом числе самодвижущиеся повозки. Вот и результат.
User
2020-10-05 12:28:34
Что-то в "безопасном городе" людей как кегли каждый день сбивают. Странные понятия о безопасности у "крепких хозяйственников".
житель+
2020-10-05 11:31:35
Ужас,что творится в Карелии и ГИБДД . Каждый день смертельные исходы. Ковид - отдыхает. Уровень инспекторов нулевой. Где оценки министра МВД Карелии. Где профилактика? Т.к молчит МВД Карелии , надо материалы направить в МВД России. Хотя ,думаю, что Артур Олегович примет экстренные меры в сложившейся ситуации бездействия со стороны МВД Карелии....
Njkdez
2020-10-05 10:27:13
Бестолковая подружка экс председателя, для города не способна ничего сделать, сколько пешеходов пострадало за последний месяц? Где конференция с ГИБДД, автомобилистами, прокуратурой, Артуром Олеговичем, молчат как в тряпочку, ситуация критическая людей сколько гибнет на дорогах Петрозаводска и Чо? И ни чо? Зарплату все получают, за обе щеки трескают.
карел
2020-10-05 10:15:13
Жуткие люди-автомобилисты живут в Карелии , агрессивная езда существенно отличает их от других регионов .
Njkdez
2020-10-05 10:00:13
мирошник пешком не ходит по нерегулируемым пешеходным переходам. Она только и способна вещать не более чем за безопасный город.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
28.09.2020, 16:12
Работающим пенсионерам надо повысить пенсии, чтобы их легализовать, считают в Госдуме
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации

Аналитика

Сегодня 11:21
Обществоведение
Гинеколог Алексей Иванов: "Мы заинтересованы, чтобы женщины оперировались в Карелии"
Петрозаводский гинеколог Алексей Иванов о деликатных женских проблемах, новых методиках и любви к профессии.
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на COVID-19 всего за 30 минут
01.10.2020 10:05
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 3
29.09.2020 15:46
"Социальный эффект" 1
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Вся аналитика

Чтиво

02.10.2020 12:50
Личное мнение
"Это было великое закрытие!" 9
Музей Карельского фронта проработал после своего торжественного открытия всего два дня.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 17
23.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»