Внедорожник сбил девушку на пешеходном переходе в центре Петрозаводска

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Кирова.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 4 октября, в 11:21 в районе дома № 21 по улице Кирова 71-летний водитель автомобиля Suzuki сбил 21-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила травмы. Девушке была оказана медицинская помощь.

Ранее водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска. Мальчике и девочка выбежали на дорогу, взявшись за руки, и оказались под колесами автомобиля.