Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске

Два внедорожника на улице Кирова перекрыли въезд в БСМП машине скорой помощи.

В минувшую пятницу 7 февраля в 10.36 на улице Кирова два автомобиля в нарушение правил дорожного движения совершили поворот к зданию БСМП. В результате они перекрыли въезд служебному транспорту.

Как написала участница паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии": "Ужасное зрелище. Две машины перекрыли въезд служебному транспорту. Игнорировали его сигналы, продолжали стоять в надежде, что им откроется проезд. Заставили выйти водителя на разборки. В "скорой" находился пациент, которого не в дом отдыха такси везло, а с сиреной доставляли в больницу. Бессовестные люди".