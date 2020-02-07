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Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске

Новости. Происшествия
11:09, 08 Февраля 2020
фото: фото паблика ДТП Петрозаводска и Карелии"/https://vk.com/dtpptz
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Два внедорожника на улице Кирова перекрыли въезд в БСМП машине скорой помощи.

В минувшую пятницу 7 февраля в 10.36 на улице Кирова два автомобиля в нарушение правил дорожного движения совершили поворот к зданию БСМП. В результате они перекрыли въезд служебному транспорту.

Как написала участница паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии": "Ужасное зрелище. Две машины перекрыли въезд служебному транспорту. Игнорировали его сигналы, продолжали стоять в надежде, что им откроется проезд. Заставили выйти водителя на разборки. В "скорой" находился пациент, которого не в дом отдыха такси везло, а с сиреной доставляли в больницу. Бессовестные люди".

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Комментарии

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petronik
2020-02-08 11:18:59
Самое интересное, что за забором управление ГАИ.
Leopol'd
2020-02-08 11:52:16
petronik, вы путаете. Это въезд к больнице, на Кирова.
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