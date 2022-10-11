Внедрение природосберегающих технологий на заводах и фабриках обсудили на экофоруме

Вопросы внедрения технологий экологической модернизации российской промышленности в условиях внешнего санкционного давления и в общем контексте природосбережения обсудили участники пленарного заседания IX Экологического форума «Экология и промышленность. Вызовы, тренды, технологии».

В обращении к участникам форума первый заместитель министра природных ресурсов Константин Цыганов обозначил взятый курс на экологизацию промышленности, последовательное снижение вредного воздействия предприятий на экологию как одну из базовых современных ценностей государства.

Вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев рассказал о реализующейся в Норильске «Серной программе», направленной на снижение объемов выброса диоксида серы в воздух. Ежегодно два предприятия «Норникеля», Медный завод и Надеждинский металлургический завод, выбрасывают в атмосферу порядка 1,8 млн тонн диоксида серы, что сравнимо с суммарными выбросами всех других предприятий страны.

По словам Селезнева, реализуя этот проект, компания руководствуется, в первую очередь, не целями экономической целесообразности, а соображениями социального характера. Последовательное, в два этапа (на Надеждинском заводе — в 2023 году, на Медном заводе — в 2025 году) снижение до нуля выбросов соединений серы позволит вывести Норильск из всех рейтингов грязных городов, говорит Селезнев. И это, по его словам, весьма действенная мотивация для компании, которая заботится о своих сотрудниках.

Вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев высказал идею заменить в известной аббревиатуре ESG [Environmental, Social, Governance] корпоративное управление другим слагаемым — производством, развитием производственных сил, действующих на территории. Также он отметил действенность выстроенной Росприроднадзором системы в сфере экологии, которая не только дает понимание о механизмах контроля, но и помогает многим становиться искренними сторонниками экологических принципов.

Организаторами Экофорума выступают «Норникель», Общественный совет при Минприроды России и Всероссийское общество охраны природы (ВООП).