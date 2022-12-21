Внеплановая травля крыс пройдет в школах и детсадах Петрозаводска

Власти Петрозаводска рекомендовали руководителям образовательных организаций провести внеплановую дератизацию.

Жители Петрозаводска стали чаще жаловаться на появление крыс на территориях школ и детских садов. По этой причине в мэрии рекомендовали провести внеплановые мероприятия по дератизации.



Кроме того, чиновники управления образования провели проверку в детском саду №41 на улице Дзержинского.



Как сообщили в мэрии, в детсаду есть договор на дератизацию территории. Эти работы проводят раз в две недели. Последняя акция прошла в понедельник, 19 декабря.



В администрации карельской столицы напомнили, что по рекомендации ученых ПетрГУ массовые дератизации во всем Петрозаводске проводят два раза в год – весной и в конце лета.



Очередная общегородская кампания по борьбе с грызунами пройдет в апреле. Вместе с тем точечные акции проводят собственники зданий и сооружений, арендаторы помещений.



Ранее «Столица на Онего» писала о том, что жирные и веселые крысы пугают жителей района в Петрозаводске.



