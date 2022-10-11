Жирные и веселые крысы пугают жителей района в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Ключевой грызуны оккупировали местную помойку и веселятся там, не обращая внимания на людей.
В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» один из подписчиков опубликовал видео с крысами, бегающими по помойке в микрорайоне Ключевая.
«Блеск и нищета. Крысы на Ключевой такие жирные и весёлые», — описал происходящее автор видео.
Ранее прохожие зафиксировали, как стая ворон средь бела дня атаковала крысу в Петрозаводске.
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