Жирные и веселые крысы пугают жителей района в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Ключевой грызуны оккупировали местную помойку и веселятся там, не обращая внимания на людей.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» один из подписчиков опубликовал видео с крысами, бегающими по помойке в микрорайоне Ключевая.

«Блеск и нищета. Крысы на Ключевой такие жирные и весёлые», — описал происходящее автор видео.

Ранее прохожие зафиксировали, как стая ворон средь бела дня атаковала крысу в Петрозаводске.