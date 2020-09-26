Вневедомственная охрана Карелии ищет новых сотрудников

На службу приглашаются молодые люди в возрасте 18-35 лет.

По сообщению управления Росгвардии Карелии, на работу приглашаются жители республики, к которым предъявляются следующие требования:

- образование не ниже среднего (полного) общего,

- для мужчин: служба в ВС,

- физическая подготовка.

"Служба во вневедомственной охране – это достойное денежное довольствие, социальные гарантии, медицинское обеспечение, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи, бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии РФ", - говорится в сообщении Росгвардии..

Адрес в Петрозаводске: ул. Гоголя, 45-б, к. 217

Телефоны: 8(8142)73-97-22, 8(8142)73-59-88.

В районах республики по вопросам поступления на службу можно обращаться в кадровые подразделения филиалов ФГКУ "ОВО ВНГ России по Республике Карелия".