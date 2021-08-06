Внезапная ссора стала причиной кровавой резни на острове Валаам в Карелии

В поселке Валаам мужчина поссорился со своей знакомой и зарезал ее, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники Сортавальского межрайонного следственного отдела окончили расследование уголовного дела в отношении 59-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, в июне 2021 года обвиняемый, внезапно поссорившись со своей знакомой в одном из домов поселка Валаам, нанес ей несколько ударов хозяйственным ножом. От полученных ран женщина скончалась.

Обвиняемый был взят под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.